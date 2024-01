Il comitato di Palestro contro l'abbattimento degli alberi per riprogettare il parco delle Mura

«Nelle scorse settimane il vicesindaco Micalizzi, in relazione alla chiusura di via Orsini e all'apertura del doppio senso in via Volturno, dopo la presentazione del masterplan per l'area Prandina, aveva annunciato la terza corsia per mantenere la corsia riservata agli autobus. Ora questa corsia si vorrebbe realizzare a partire dall'abbattimento di 4 grandi Platani su via Volturno. Un'operazione ad opera del settore mobilità che abbatte alberi per far spazio alle auto. Un controsenso, laddove l'aumento del traffico dovrebbe invece essere mitigato da maggiori alberature». La decisione di abbattere 4 platani per rendere via Volturno a doppio senso e conservare anche la corsia preferenziale per bus e taxi ha scatenato la reazione dei comitati ambientalisti del quartiere. Su tutti "Palestro 30 e lode" di Davide Guerini, che già ha condotto battaglie contro l'impianto fotovoltaico che le Ferrovie stanno realizzando nel rione

La Prandina

«Tutti e tutte insieme ci siamo battuti per la realizzazione di un parco alla Prandina che comprendesse la chiusura di via Orsini, ma non possiamo accettare che questo avvenga togliendo verde, contro ogni criterio di sostenibilità e salute, a maggior ragione in un'area della città dove il verde è già fortemente sottodimensionato - scrivono in una nota gli esponenti del Comitato - .Quest'operazione non può che avvenire a seguito di un potenziamento reale del trasporto pubblico in grado di ridurre il traffico di auto in città, attraverso l'efficientamento e la capillarità delle corse, la tendenza alla gratuità del servizio e l'utilizzo di parcheggi scambiatori gratuiti al di fuori dell'anello delle tangenziali. In questo senso troviamo del tutto fuori luogo la realizzazione di un nuovo grande parcheggio in via Orsini, che altro non farebbe che aumentare il traffico sulla circonvallazione interna e nel rione Palestro».

Le richieste

«Chiediamo agli assessori competenti e all'amministrazione tutta di fare un passo indietro e di tutelare alberi, verde e salute in un rione già fortemente compromesso tanto dal traffico di attraversamento quanto dalla mancanza e sottrazione di verde, ultimo il progetto di Ferrovie dello Stato a Campo Marte che prevede la realizzazione un parco fotovoltaico a terra da 55.000 mq là dove doveva sorgere un parco. Non permetteremo questo ennesimo scempio per il quartiere e la città. Facciamo appello a tutte e tutti per fermare gli abbattimenti e per chiedere con forza una città che si prenda cura della salute di chi la vive. La salute non si abbatte».