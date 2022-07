Comune e Avviso Pubblico si alleano per prevenire e contrastare mafie e corruzione

Il Comune di Padova aderisce a “Unisciti a noi” la nuova campagna lanciata da Avviso Pubblico sui canali social per formare, informare, sostenere gli Amministratori locali e diffondere buone pratiche amministrative per prevenire e contrastare mafie e corruzione e promuovere la cultura della legalità e della trasparenza.

Bonavina

«E’ importante potenziare sempre più la rete tra Istituzioni per sostenere il progetto e il percorso di Avviso Pubblico, l’Associazione da sempre impegnata a contrastare fenomeni corruttivi, e la campagna “Unisciti a noi” è un ulteriore strumento, una nuova opportunità per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile – sottolinea Diego Bonavina, assessore alla Legalità, Trasparenza, Anticorruzione - Dobbiamo stare a fianco degli amministratori, delle associazioni, delle persone che sviluppano progetti che promuovono la legalità e quindi, una volta di più, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Ricordo che dal 2018 il sindaco Giordani ha fortemente voluto riprendere un percorso interrotto dalla decisione dell’Amministrazione precedente di uscire da Avviso Pubblico, convinto che il contrasto alle mafie e la promozione di una cultura della legalità sia un compito prioritario di chi guida le istituzioni. Noi, dunque, terremo sempre alta la guardia per affrontare questo grave problema e tutelare, per quanto possibile, i cittadini, le imprese, il nostro territorio e continueremo a contare sulla solida collaborazione tra Istituzioni e Forze dell’Ordine già attiva per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi. Confermiamo, pertanto – chiude Bonavina - il nostro impegno a sostenere progetti e iniziative di Avviso Pubblico sia ora che in futuro».