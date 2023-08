Sicurezza, potenziati i controlli nei parchi in tutti i quartieri durante il periodo estivo

Prevenire atti di vandalismo, verificare assembramenti che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica e controllare e sanzionare l’eventuale abbandono di rifiuti: questi alcuni dei compiti che vedono impegnati quotidianamente gli agenti della polizia locale ad Albignasego.

Potenziamento

Durante i mesi estivi è prevista l’estensione dell’orario di presidio fino a notte fonda, con una sorveglianza specifica delle aree verdi. «Una presenza - spiega il sindaco Filippo Giacinti - che svolge anche un prezioso ruolo di deterrenza e di prevenzione. Se la maggior parte dei nostri ragazzi che si trovano nei parchi mantengono atteggiamenti corretti, la presenza della polizia locale è fondamentale per intervenire nelle situazioni in cui si verificano conflitti con i residenti o in cui si registrano dei comportamenti non rispettosi delle regole». All’attività della Polizia locale si affiancano i servizi svolti dai Rangers d’Italia - nucleo di Padova e dall’Anc - Associazione nazionale carabinieri: quest’ultima, con i propri volontari, è impegnata tutti i venerdì e i sabato in un’attività di controllo delle aree verdi del territorio comunale. L’Associazione, che opera ad Albignasego, Maserà di Padova e Due Carrare, riunisce i carabinieri in congedo, ma è aperta anche a familiari e simpatizzanti che ne condividano i valori e vogliano dedicare parte del proprio tempo al servizio della collettività: per informazioni sull’adesione è possibile recarsi nella sede di via Roma tutti i venerdì mattina fra le 10 e le 12. Attualmente i soci sono 350, ben 63 i volontari attivi. I Rangers, titolari di un decreto prefettizio che li riconosce come guardie zoofile che in quest’ambito ricoprono funzioni di agenti giudiziari, si occupano invece più nello specifico di contrasto al randagismo (per info e adesioni inviare mail a veneto@rangersitalia.it). Aggiunge Davide Mauri, consigliere con delega alla sicurezza: «Ai volontari di Rangers e ANC va il nostro grazie: il loro impegno gratuito è davvero prezioso e contribuisce a rendere più sicuro il territorio anche nei mesi estivi».