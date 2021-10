Vaccinazioni anti-Covid, aperte le prenotazioni per la terza dose per gli Over 60

Si allarga la campagna vaccinale rivolta alla popolazione generale: sono aperte le prenotazioni della terza dose di vaccino anti-Covid, dose di richiamo o cosiddetto “booster”, per le persone Over 60, nate nel 1961 o in anni precedenti.

Terza dose

Ricordiamo che la prenotazione della terza dose è possibile dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, indipendentemente dal vaccino ricevuto nel ciclo primario. Il richiamo è rivolto anche agli over 60 vaccinati con il monodose Janssen di Johnson & Johnson e a coloro che tra gli over 60 hanno completato il ciclo con la positività al Covid-19 e una singola dose di vaccino. Per fissare l'appuntamento per la dose booster è necessario accedere al portale regionale di prenotazione, disponibile a questo link. Il sistema proporrà in automatico la prima data utile decorsi i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.