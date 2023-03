Dipendenti comunali in fibrillazione: «Non ci vengono pagati gli incentivi dal 2016»

Tecnici comunali in fibrillazione. Oggi, 6 marzo, presso la sala di via Valeri si è tenuta una assemblea dei lavoratori per i dipendenti dei settori Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Contratti Appalti e Provveditorato. Le Organizzazioni sindacali del Comune e il loro rappresentanti, hanno raccolto le forti preoccupazioni manifestate dai numerosi dipendenti interessati ed intervenuti. Vengono lamentati insopportabili ritardi rispetto all'erogazione delle somme previste nell'ambito nella normativa contenuta nel codice unico degli appalti "incentivi Merloni ".

Il paradosso si evidenzia, con riferimento al periodo interessato: annualità dal 2016 al 2021. «Alla data odierna l'amministrazione comunale non ha fornito i dati relativi agli anni 2016, 2017 e successivi - scrivono i sindacati in una nota - .Al danno si aggiunge la beffa legata alle problematiche fiscali sopravvenute a causa dei ritardi di pagamento, con il rischio per i dipendenti di vedersi ridurre al lumicino gli emolumenti dovuti, per servizi già erogati a beneficio della cittadinanza. Una situazione veramente surreale».

I dipendenti hanno sollecitato i sindacati ad intervenire con forza manifestando l'intenzione di mettere in atto qualsiasi forma di rivendicazione e mobilitazione. Richiedendo ai sindacati che si facciano portavoce nei confronti non solo verso i tecnici ma soprattutto verso la parte politica affinche' faccia la sua parte. Il 20 marzo pomeriggio ci sarà una nuova trattativa con l'Amministrazione.