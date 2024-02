Etra, nessuna turbativa d'asta: il gip ha archiviato le indagini su Bossola e gli ex dirigenti

E' finita con l'archiviazione la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto, mesi fa, alcuni dirigenti di Etra SpA – Società benefit. Nel maggio 2023, a seguito di un ordine di esibizione documentale e di una successiva perquisizione operata dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa presso gli uffici della Multiutility, i vertici aziendali avevano appreso dell’esistenza di un’indagine – avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza – finalizzata ad accertare la presunta commissione del reato di turbativa d’asta ad opera di alcuni dirigenti aziendali e dell’ex Direttore Generale Andrea Bossola, con riguardo a tre procedure di affidamento. Con decreto assunto nel novembre 2023 dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero incaricato, è stata disposta l’archiviazione del citato procedimento penale, non essendo stato rinvenuto alcun elemento probatorio atto a dimostrare la presunta responsabilità dei predetti soggetti.

Le reazioni

Ampia la soddisfazione manifestata da tutto il Consiglio di Amministrazione di Etra espressa nelle parole del suo Presidente dott. Flavio Frasson, il quale ha così commentato la notizia: «Abbiamo sempre creduto nella onestà e professionalità dei nostri dirigenti, ingiustamente coinvolti in una vicenda giudiziaria penosa, sia dal punto di vista personale che professionale. Così come abbiamo sempre confidato nel fatto che, grazie ad indagini condotte con accuratezza, celerità e correttezza, il procedimento aperto a loro carico si sarebbe chiuso positivamente. In questa vicenda, tutta l’Azienda è rimasta unita e propositiva, manifestando da un lato piena solidarietà verso i colleghi e dall’altro collaborando sempre e comunque con gli organi inquirenti, al fine di agevolare la loro attività di indagine. Resta tuttavia l’amarezza nel constatare come, a causa di vecchie accuse mosse in modo superficiale e infondato, molti, troppi, lavoratori e lavoratrici di Etra abbiano visto ingiustamente lesa la propria onorabilità e serenità. Fortunatamente - conclude Frasson - questo clima di veleni appartiene al passato, avendo i nuovi vertici aziendali impostato invece un rapporto di piena, leale e trasparente collaborazione con i dipendenti e dirigenti aziendali, che sono il vero e più grande patrimonio su cui investire e credere, per la crescita e il miglioramento della Società»