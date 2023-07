Ricette elettroniche, possibili disservizi per l'aggiornamento dei sistemi informatici

Sono in corso da parte di Azienda Zero una serie di interventi finalizzati al miglioramento delle funzioni di prescrizione e fruizione delle ricette dematerializzare, meglio note come "ricette elettroniche". È possibile che questo comporti transitori blocchi informatici con disagi per gli utenti.

Ricette elettroniche

A darne notizia è la Regione Veneto: in caso di blocco dell’applicazione o della singola ricetta dematerializzata il sistema provvede di norma a un riavvio in tempi brevi e comunque entro massimo un’ora dall’insorgere della problematica informatica, dopo la quale sarà possibile per il cittadino accedere alle prestazioni richieste. Gli interventi informatici di sviluppo verranno completati nell’arco di alcune giornate, terminate le quali il sistema tornerà pienamente operativo.