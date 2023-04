Edmundo, il runner "riciclato" che corre verso il 2030 lanciando un messaggio di sostenibilità

Alla Padova Marathon ha corso anche AcegasApsAmga con il suo speciale “ambasciatore”. Si tratta di “Edmondo”, un runner pacer con un pettorale esclusivo, è stato esposto all’Expo di Prato della Valle. La sua pelle è stata realizzata con suola di scarpe da running, pantaloncini e canotta con indumenti dismessi di maratoneti. Le scarpe che indossa sono state fatte con varie parti di calzature da running non più utilizzate. E sotto la sua scarpa alzata c’è una gomma da masticare, per richiamare l’attenzione contro l’abbandono dei piccoli rifiuti. Un atleta che non corre per vincere la gara, ma come pacer aiuta e supporta i partecipanti alla maratona a seguire il giusto ritmo per tagliare il traguardo della tutela ambientale nei tempi definiti.

Recupero

L’installazione artistica speciale è stata realizzata da AcegasApsAmga in collaborazione con SCART - laboratorio artistico del Gruppo Hera che opera con artisti di livello internazionale e con le Accademie di Belle Arti di Firenze, Bologna e Ravenna e altri istituti d’arte - realizzata con materiali di recupero, facendo diventare così i rifiuti arte e simboli d’eccezione. Gli autori fanno parte dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze e sono Giulia Baroncini, Solidea Boni, Edoardo Tongiani.

2030

«L’iniziativa - commentano da AceGasAps - vuole promuovere, attraverso il linguaggio universale dell’arte, una diffusa cultura del recupero e dell’uso consapevole delle risorse. Un invito a pensare a nuovi stili di vita intelligenti e sostenibili per raggiungere quella neutralità climatica entro il 2030 per cui la città di Padova è stata scelta dall’Unione Europea nel progetto “Net Zero Cities”. Il ruolo di Edmondo, che ha indossato proprio il pettorale 2030, è quindi quello di lanciare un messaggio di sostenibilità e guidare i cittadini, indicando il giusto passo da tenere per tagliare un traguardo così importante insieme. AcegasApsAmga farà la propria parte nello sfidante percorso verso il 2030, attraverso progetti concreti che possano mettere tecnologie e know-how a servizio delle riduzioni inquinanti».