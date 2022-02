Il piccolo Enea dimesso dall'ospedale "scortato" dalla Lamborghini della polizia

Il piccolo Enea torna a casa "scortato" dalla Lamborghini della polizia. Enea era ricoverato in oncoematologia peditrica a Padova e qualche mese fa aveva ricevuto a casa la visita di alcuni agenti che gli avevano portato dei regali. Enea aveva strappato a loro la promessa che sarebbero andati a prenderlo all'uscita dell'ospedale con la fuoriserie. Promessa mantenuta.

La polizia

«Finalmente Enea è tornato a casa (vedi foto in basso) proprio come sognava di fare con accanto la Lamborghini della Polizia di Stato ed i suoi amici poliziotti - si legge sul profilo Facebook della Polizia - . Era stata questa la promessa che si erano fatti quando, qualche mese fa, gli agenti gli avevano portato dei doni a casa prima del ricovero in ospedale a Padova. La commozione di mamma Cristina ed il sorriso di Enea, appassionato di Lamborghini, hanno emozionato tutti. Forza piccolo leone, continua a combattere e noi saremo sempre al tuo fianco per sostenerti». «Grazie alla Polizia di Stato che ha permesso che il sogno del "nostro" grande Enea, paziente della nostra oncoematologia pediatrica, diventasse realtà» aggiungono dall'azienda ospedaliera di Padova.