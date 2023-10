Etra apre altri due nuovi centri del riuso nel padovano

Aprono domani,14 ottobre, nel padovano, due nuovi Centri del Riuso dedicati alla raccolta di oggetti, manufatti e quanto possa essere ancora funzionante e riutilizzabile e quindi reimmesso in circolo. I Centri sono stati dati da Etra in gestione a cooperative sociali del territorio. Le nuove aree si trovano a Selvazzano Dentro e a Campodarsego e si aggiungono al Centro del Riuso già funzionante dal luglio scorso a Piazzola sul Brenta.

Il presidente Frasson

«Il riuso è una parte fondamentale dell’economia circolare, che permette di ridurre i rifiuti allungando la vita dei beni che possono ancora essere utilizzati. – spiega il presidente del Consiglio di Gestione di Etra Flavio Frasson – Non solo: permette di risparmiare energia, evitando inutili sprechi e riducendo l’utilizzo di nuove risorse naturali per produrre materie prime. Tutto questo risponde alla mission di Etra, che, in collaborazione con il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, ne promuove la nascita nel territorio».

I centri del riuso

Il Centro del riuso è un punto dove donare beni riutilizzabili. Vi si possono portare oggetti in buone condizioni integri e funzionanti che possano essere riutilizzati, come stoviglie, piccoli complementi d’arredo, abbigliamento, oggettistica, attrezzi sportivi e libri. Non possono essere conferiti i Raee, alimenti o mobili di grandi dimensioni, così come non si possono scambiare o acquistare beni sul posto. I beni raccolti saranno controllati, sanificati, rivenduti attraverso botteghe dell’usato sul territorio. «Gli operatori rilasceranno un buono sconto a fronte della donazione dell’oggetto, da spendere nelle Botteghe dell’Usato aderenti all’iniziativa - continua Frasson - Quanto raccolto verrà rimesso in uso e in commercio in punti vendita gestiti da soggetti del terzo settore per sostenere attività e progetti di valenza sociale, un esempio concreto di economia circolare».

La protezione dell'ambiente

«Sono questi i capisaldi della mission di Etra - sottolinea la Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Etra, Morena Martini -, principi fondanti alla base di tutti i processi sia decisionali che logistici messi in atto nella programmazione e nell’erogazione dei nostri servizi. Proteggere l’ambiente e il futuro delle nuove generazioni è la nostra priorità». Tutti gli utenti di Etra, dovunque risiedano, possono recarsi ad uno dei Centri del Riuso del territorio di Etra aperti. E’ sufficente presentare l'Eco tessera personale.

Il primo centro

Il primo Centro è stato inaugurato a Piazzola sul Brenta, e si trova presso il nuovo Centro di Raccolta di via Mattei. È possibile accedervi ogni sabato dalle 9 alle 12.30. A questo si aggiungono nel padovano dal 14 ottobre i Centri di Selvazzano Dentro (sabato 8-13) e di Campodarsego (sabato 9-12.30), sempre presso il Centro di Raccolta. Nel Bassanese sarà invece possibile accedere ai nuovi Centri di Bassano del Grappa (sabato 14-18) e Roana (sabato 9-12) anch’essi aperti dal 14 ottobre e presso i Centri di Raccolta.