Potenziamento dell'impianto San Daniele, due giorni senz'acqua alle Terme

Etra informa i suoi utenti che è in corso un importante intervento di potenziamento nell'impianto idrico di rilancio della condotta di adduzione a servizio del territorio di Etra Spa ed Acquevenete Spa, denominato San Daniele e sito ai confini con Abano Terme, che prevede l'inserimento di nuovo punto di rilancio di spinta che contribuirà ad aumentare l'apporto idrico garantendo una maggiore efficienza nell'interconnessione tra le aree gestite dagli Enti in questione.

I disagi

Sarà quindi necessario effettuare delle manovre in rete previste nella serata del 23 ottobre, a partire dalle ore 21 fino alle ore 6 della mattina seguente. Durante tali operazioni saranno possibili abbassamenti di pressione o temporanea mancanza d'acqua nell'area delle Terme, nei Comuni di Torreglia, Teolo, Montegrotto, Battaglia e Galzignano. Al ripristino della regolare erogazione, l'acqua potrebbe presentarsi torbida o bianca: sono situazioni tipiche dovute all'interruzione di flusso e alle variazioni di pressione. È sufficiente lasciare scorrere l'acqua fino a che non torna limpida prima di utilizzarla. Si raccomanda di controllare che l’acqua sia in distribuzione prima di avviare elettrodomestici e apparecchi che utilizzano l’acqua, come lavatrici o lavastoviglie, e di spegnerli nel caso il servizio venga interrotto. Eventuali problemi potranno essere segnalati a Etra telefonando al Numero verde 800 013 027. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'intervento sarà riprogrammato.