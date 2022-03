Blockchain tra informatica e diritto, l'incontro organizzato da Ucid Padova

Dopo l’incontro organizzato da Ucid Padova con il Collegio Universitario Gregorianum “Quali mete per il metaverso? Tecnologie e scenari antropologici e finanziari” (svoltosi venerdì 25 febbraio), l’indagine sui cambiamenti del nostro mondo letti attraverso l’universo digitale esplora un altro tema: Economie e finanze “segrete”? Tecnologie blockchain tra informatica e diritto” in programma giovedì 17 marzo 2022, ore 20.45, nella sede del Gregorianum di Padova.

L'evento

Due relatori per introdurci in questo mondo: Francesco Fiore, amministratore delegato di Finney Hub Srl, società di recente creazione che si occupa di supportare le aziende per l'utilizzo della blockchain e dai vari strumenti della crypto economy che illustrerà il funzionamento delle blockchain con cenni sul mining; casi d’uso della crypto economy (intesa come la combinazione di blockchain, token, criptovalute, smart contracts, NFT) nell'economia reale e per le aziende; una breve panoramica sulle nuove figure professionali richieste nella crypto economy. Il tema verrà trattato anche dal punto di vista dell’impatto sull’economia reale e sulle opportunità di occupazione che offre, compreso l’aspetto giuridico, spiegato dal secondo relatore, l’avvocato Francesco Rigo di BonelliErede Milano saranno approfonditi aspetti complementari: la blockchain come mezzo per un fine; una panoramica sulle principali questioni giuridiche sorte dalla diffusione dei crypto-asset; la difficile qualificazione dei principali crypto-asset nel sistema giuridico italiano; le prospettive di regolazione del fenomeno a livello nazionale ed europeo (orientamenti CONSOB e Bankit, regolamento MiCa); il caso BitGrail. «Questo secondo appuntamento che Ucid Padova ha organizzato in collaborazione con il Collegio Universitario Gregorianum, della Diocesi di Padova, – commenta il presidente Ucid Padova Massimo D’Onofrio – intende proseguire l’indagine sulle nuove frontiere dell’universo tecnologico che sono oramai prossime al nostro domani e che impattano sin da ora sul nostro mondo economico e sulla nostra società. Dopo l’affascinante scoperta del Metaverso che ci ha consentito di spingere lo sguardo sulla società del futuro è ora la volta di capire come sarà l’economia del futuro tra tecnologia blockchain e criptovalute. Concluderà questo percorso un terzo incontro, in programma per giovedì 21 aprile prossimo, dedicato alla cyber security. Il futuro tecnologico è oramai dietro l’angolo di questo nostro presente: dobbiamo imparare a conoscerlo per non perdere la nostra umanità.»