Fabio Carraro è il nuovo presidente della Cia di Camposampiero

Fabio Carraro, 47 anni, titolare dell’azienda Carraro Frutta di Campodarsego, è stato eletto all’unanimità presidente della zona Cia di Camposampiero. L’assemblea, alla quale hanno partecipato oltre ottanta soci (in presenza e on line), si è tenuta oggi 18 gennaio all’Hotel Pino Verde di Camposampiero. «Insieme agli imprenditori agricoli del territorio siamo pronti a farci carico delle nuove sfide che stanno avanzando – commenta il neopresidente Carraro – Questo è un periodo di grandi cambiamenti, dettati dalla pandemia, ma non solo. Pensiamo, ad esempio, all’aumento vertiginoso dei costi dell’energia e delle materie prime. Nell’attuale contesto sta diventando sempre più difficile fare impresa». «Le aziende agricole chiedono una giusta attenzione da parte delle Istituzioni, chiamate a dare ad esse delle risposte concrete e veloci. Il comparto agroalimentare è strategico nell’area dell’Alta Padovana. La nostra attività, oltre ad offrire prodotti sani e di qualità, permette pure di tutelare il paesaggio e l’ambiente». Eletta anche la direzione di zona. Ne fanno parte Roberto Betto, Luigi Peron, Giorgia Michieletto, Federico Gallo, Gianpaolo Prosdocimi, Filippo Pastrello, Giovanni Pedron, Vittorio Bustreo, Primo Michieletto, Gianni Piran, Maurizio Vian e Rosella Guin.