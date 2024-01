Festa dell'Unità, spariti 100 mila euro d'incasso e ora denuncia anche l'Anpi

Mancano 100 mila euro dalle casse della Festa dell’Unità di Abano, ma la storia potrebbe essere più lunga e coinvolgere anche l'Anpi. E' stato infatti presentato stato presentato un esposto alla commissione nazionale di garanzia dai dirigenti dell’associazione nazionale partigiani d’Italia, che come vicepresidente della sezione Terme Euganee ha proprio il tesoriere della festa, Renzo Paccagnella. Alla presidente è stato chiesta dal comitato nazionale una relazione scritta in merito alla gestione e agli eventuali controlli da lei effettuati sulla gestione finanziaria della Sezione Terme Euganee, a partire dall’annualità 2020». Non ci sono quindi accuse precise, ma dopo che dalla Festa dell’Unità di Abano sono spariti incassi per 100 mila euro, vengono chiesti chiarimenti rispetto alla gestione economica della sezione gestita da Paccagnella. Nel frattempo il Pd ha fatto una colletta e pagato tutti i fornitori che erano stati "bucati" dall'ammanco.

Le Festa

La festa dell'Unità il prossimo anno comunque si svolgerà regolarmente a Villa Bassi, come conferma il partito attraverso una nota: «Il nostro comitato si è già riunito per discutere dell’accaduto e la decisione è stata presa all’unanimità: la Festa si farà e sarà un grande appuntamento per la nostra comunità politica che in queste occasioni si ritrova e si rinsalda, ma anche per i cittadini del territorio che verranno accolti anche quest’anno in un luogo animato da ristorazione, musica, area bimbi, oltre a numerosi incontri e dibattiti». Sui sospetti sul tesoriere: «La persona che ha sottratto illegittimamente la somma dal nostro conto, ovviamente è stata destituita immediatamente da ogni incarico, ma preferiamo non aggiungere commenti superflui. Crediamo siano le autorità competenti a dover valutare come intervenire».