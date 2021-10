Figliuolo: «Padova laboratorio d'eccellenza per la campagna vaccinale»

«Abbiamo lavorato in sinergia. Padova è un vero e proprio laboratorio, anche a livello di prevenzione e di ricerca. Dagli studi fatti in questa città ho mutuato tante bune pratiche, che ho portato su tutta la campagna vaccinale, a cominciare dal tracciamento delle scuole che nasce da qui». Il Generale Francesco Figliuolo oggi 18 ottobre è stato premiato dal sindaco Sergio Giordani con il sigillo della città. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, nominato a marzo dal premieri Draghi, ha prima fatto visita all'ex ospedale militare (diventato nel frattempo centro vaccinale) e poi è stato ricevuto dalle autorità a Palazzo della Ragione. «I tamponi salivari molecolari sono stati validati dall'Università di Padova ed io ho lavorato su quelli con l'Istituto Superiore di Sanità» ha ricordato Figliuolo, prima di ricevere il sigillo dal primo cittadino. Proprio Giordani ha ricordato nel suo discorso i dati padovani sulla vaccinazione: «Ci avviamo oramai a raggiungere la soglia dell’85% della popolazione italiana vaccinata, e a Padova stiamo per toccare il 90% e questo risultato è frutto della concretezza e della capacità organizzativa con la quale il generale Figliuolo sta gestendo questa partita estremamente complessa e delicata». Presenti alla cerimonia anche il prefetto Raffele Grassi, l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin e i vertici di Ulss e Azienda Ospedaliera, Paolo Fortuna e Giuseppe Dal Ben.