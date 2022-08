Il Pnrr finanzia anche il Maap: previsti importanti lavori di coibentazione

È diventato ufficiale il finanziamento di 150 milioni di euro ad Italmercati, una rete d’impresa che mette insieme i più importanti mercati agro-alimentari d’Italia di cui fa parte anche il Maap di Padova.

Pnrr

Il finanziamento è all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel capitolo “Progetti per lo sviluppo della logistica per il settore agroalimentare e quello della pesca”. Spiega Maurizio Saia, presidente del Maap: «È una grandissima notizia che premia la strategia scelta da Italmercati e messa in atto dal presidente Fabio Pallottini e dal vice presidente Paolo Merci. L’idea vincente è stata la presentazione di un progetto comune che poi viene declinato nei vari mercati che aderiscono a questa rete. La scelta di andare uniti ha ottenuto anche i complimenti del ministero ed ha facilitato molto il lavoro di analisi dei singoli progetti, anche perché gli interventi proposti dai vari mercati sono molto simili tra loro, fatto che dimostra anche una unità di intenti da parte di tutto il settore». Gli interventi dei mercati finanziati con i fondi del PNRR sono orientati principalmente al risparmio ed all’efficientamento energetico. Aggiunge Saia: «L’obiettivo più importante è certamente quello della coibentazione dei mercati, incluso naturalmente anche il nostro. Si tratta di un intervento importante specialmente per i mesi primaverili ed estivi, diciamo da quando le temperature iniziano a superare i 22-23 gradi. La coibentazione permetterà di mantenere la temperatura all’interno dell’area coperta attorno ai 15-16 gradi che sono ottimali per la conservazione della frutta, senza contare che in questo modo si otterrebbe un risparmio notevole dal punto di vista energetico. Questi lavori sono comuni sostanzialmente a tutti i mercati e costituiscono uno dei grandi filoni dei progetti avanzati e finanziati».

Maap

Aggiunge Saia: «Per quel che riguarda il Maap poi un altro progetto che usufruirà dei fondi PNRR riguarda la possibilità di realizzare nuovi magazzini sul lato di corso Spagna. Quei terreni sono rimasti edificabili grazie ad una scelta del Comune di Padova e sono utilizzabili solo per ospitare magazzini-frigo di cui c è un enorme richiesta sia dai produttori italiani ed esteri sia ovviamente dai nostri grossisti. I progetti finanziabili devono avere un importo compreso tra i 5 ed i 20 milioni di euro: ovviamente i nostri interventi non saranno coperti per intero dai fondi PNRR che però ci saranno utili per accendere dei nuovi mutui a tassi più vantaggiosi e senza dover chiedere il 100% dell’importo dei lavori. Si tratta di un grande traguardo, raggiunto con un vero lavoro di squadra e con una visione lungimirante sul futuro del settore della logistica agro alimentare, grazie anche alla consulenza dell’advisor che Italmercati ha scelto per costruire il progetto, la padovana Sinloc».