Ecco il manuale del fotovoltaico della Provincia: Interporto modello industriale

La Provincia di Padova sostiene attivamente la transizione verso un modello energetico sostenibile sul territorio attraverso il Quaderno Tecnico per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Questo strumento, redatto con attenzione alle normative vigenti e alle buone pratiche, intende essere un prezioso supporto per la pianificazione dei Comuni del padovano, offrendo indirizzi e direttive specifiche per l'installazione di impianti fotovoltaici, solari termici e geotermici sugli edifici residenziali e produttivi.

A chi è rivolto

Rivolto a professionisti, cittadini e specialmente alle Amministrazioni locali, il documento si propone come guida nella stesura o recepimento dei Regolamenti Edilizi Comunali. Particolare attenzione è dedicata anche al rapporto tra il forte sviluppo di questi impianti e il rispetto delle identità culturali e paesaggistiche, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici senza comprometterne la qualità architettonica. Il Quaderno si articola in sei parti: introduzione del quadro normativo internazionale; nozioni fondamentali sull'energia rinnovabile; procedure autorizzative; tipologie di intervento e indicazioni specifiche per le diverse zone territoriali omogenee. Il testo dedica infatti un intero capitolo alle specifiche indicazioni delle più idonee soluzioni nelle varie zone omogenee comunali Zto A (Centro Storico), B (Zone residenziali di completamento), C (Zone residenziali di espansione), D (Zone produttive), E (Zone Agricole), F (Zone di uso pubblico) e in quelle sottoposte a tutela paesaggistica, mentre la parte conclusiva viene riservata alle soluzioni tecnologiche più avanzate ed innovative come pareti verticali in zona agricola, impianti fotovoltaici galleggianti, pavimenti fotovoltaici per marciapiedi, piste ciclabili e piazze, arredo urbano fotovoltaico, turbina eolica su strada.

Un manuale del fotovoltaico

Un vero manuale che potrà ispirare le scelte degli amministratori locali per ottenere energia rinnovabile realizzando impianti coerenti con l’ambiente circostante e capaci di relazionarsi, talvolta, in modo sorprendente con la vita della comunità. «La Provincia di Padova riconosce l'importanza cruciale della transizione verso fonti energetiche sostenibili, passaggio che richiede l'adesione e l'impegno di tutti i livelli amministrativi", commenta il Vicepresidente della Provincia di Padova, Daniele Canella. "Questa iniziativa è parte integrante della nostra visione della Provincia come ‘casa dei comuni’, punto di riferimento per gli amministratori locali che desiderano adottare soluzioni avanzate e innovative. Ci impegniamo perciò attivamente a favorire la sicurezza energetica e la qualità della pianificazione del territorio, riconoscendo che queste tecnologie, spinte da molti fattori imprevisti e in rapida crescita, debbano essere anche rispettose dell'ambiente circostante e armonizzarsi con il territorio».

Interporto

Interporto di Padova è un esempio di utilizzo del fotovoltaico in ambito industriale. I 250 mila mq di pannelli, capaci di generare 16 Gigawattora/anno, sono anche una best practice inserita nel Quaderno stilato dalla Provincia di Padova. Il presidente di Interporto, Franco Pasquelletti, ha commentato: «Interporto ha affrontato in passato la sfida di dover affrontare lacune normative e pratiche nel suo ambito lavorativo, essendo una realtà innovativa nel settore. Direi precursori. Desidero esprimere i miei complimenti alla Provincia di Padova, che attraverso questo strumento fornisce chiarezza al settore, beneficiando sia coloro che amministrano, sia coloro che investono».