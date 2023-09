Accordo storico tra multiutility per la gestione dei rifiuti ad Abano Terme

Ad Abano Terme si rinnova la gestione dei servizi ambientali con un piano che punta all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione. L’appalto è stato affidato per il prossimo quinquennio al raggruppamento temporaneo d’impresa formato da AcegasApsAmga (l’attuale gestore del servizio), Etra, Termerecuperi e Itelyum.

Partnership

Una scelta che mette in risalto quanto la collaborazione tra le multiutility del territorio possa portare un maggior vantaggio ai comuni serviti: in questo modo si è messa in campo tutta l’esperienza del Gruppo Hera, di cui AcegasApsAmga è parte integrante gestendo il servizio ambientale in vari comuni del padovano tra cui il capoluogo e la stessa Abano, di Etra, che è al servizio di oltre 60 comuni nel bacino del Brenta, e l’esperienza degli ultimi 8 anni ad Abano di Termerecuperi e Itelyum. Una forma di partnership pionieristica, tra le prime in Italia, che ha reso possibile la realizzazione di una proposta di gestione dei servizi innovativa e potenziata, che conta sulle migliori tecnologie e confezionata in maniera sartoriale considerando le peculiarità del territorio, con un servizio studiato per rispondere alle esigenze della comunità locale e del turismo con iniziative specifiche per gli alberghi, la zona pedonale e le piscine.

Raccolta differenziata

Il tutto per aumentare la raccolta differenziata, che oggi registra oltre il 75% ed entro il 2030 dovrà raggiungere l’84%, diminuire il flusso di rifiuto indifferenziato (che si abbasserà del 38%, ovvero di 60 kg/abitante l’anno), promuovere l’economia circolare e il rispetto ambientale diminuendo le emissioni in atmosfera e arrivare alla misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze.

Servizio potenziato

Le principali migliorie che saranno apportate nella gestione dei rifiuti a Abano Terme sono sia di natura tecnologica, sia di ampliamento di servizio pensato in chiave strategica soprattutto per valorizzare il comparto turistico alberghiero del comune. I contenitori delle isole ecologiche, infatti, saranno sostituiti con cassonetti “Smarty” digitalizzati, a completamento del progetto che ha ottenuto i fondi del PNRR, per poter misurare puntualmente da remoto il flusso dei rifiuti da parte delle utenze e provvedere allo svuotamento prima che il contenitore venga riempito, ottimizzando così anche l’uso dei mezzi di trasporto. Di pari passo, il servizio di raccolta delle frazioni differenziate aumenterà di numero, sia nelle isole ecologiche, sia per gli alberghi e le piscine. Il Centro di Raccolta estenderà il proprio orario per ulteriori 9 ore settimanali (20 ore in totale) e al suo interno sarà aperto un centro del riuso per aumentare il ciclo di vita degli oggetti usati. Saranno collocati cestini pubblici con la raccolta differenziata e saranno promosse campagne di sensibilizzazione anche in ottica di mobilità sostenibile, compensazione di CO2 e di risparmio energetico. Sarà lanciato inoltre il progetto “Alberghi green”, in collaborazione con gli albergatori e le associazioni di categoria, per creare una rete di esercizi che mettano in atto una serie di comportamenti virtuosi per l’ambiente e l’economia circolare. Il tutto a un costo inferiore per la collettività rispetto allo scorso appalto.

Servizio Idrico Integrato

La piena collaborazione tra AcegasApsAmga ed ETRA si sta sviluppando anche nel quartiere Feriole di Abano Terme, dove la nuova fognatura di AcegasApsAmga, in costruzione in questi mesi, andrà a scaricare sulla rete fognaria di ETRA. Questa azione sinergica consente un efficientamento sia tecnico, ma anche economico, e dimostra come le due aziende abbiano la consapevolezza che il Servizio Ambientale e il Ciclo Idrico - e in generale i servizi primari - debbano essere gestiti con una visione unitaria dei territori, superando la dicotomia della competenza gestionale.

Federico Barbierato

Dichiara il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato: «Continua il lavoro di miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. Si rafforza la collaborazione con i partener strategici, che consentiranno alla città termale di mantenere elevata la qualità del servizio con alcune sostanziali novità che renderanno la Città di Abano Terme più efficiente e green nei prossimi anni».

Roberto Gasparetto

Aggiunge l’amministratore delegato di AcegasApsAmga, Roberto Gasparetto: «Con questa proposta abbiamo voluto accelerare la spinta verso l’innovazione per Abano Terme, sia in termini di migliorie tecnologiche applicate al servizio ambientale, già premiate dai finanziamenti PNRR, sia in termini di costruzione su misura della strategia che ne sta alla base, che è stata realizzata in forma di partnership con altre realtà del territorio per unire le forze e il know-how. Siamo orgogliosi di aver rinnovato, anzi potenziato, il servizio che prestiamo per la città di Abano Terme, che per noi rappresenta un’eccellenza nei territori che seguiamo storicamente, come dimostra il riconoscimento del primo posto ottenuto nella classifica veneta dei Comuni Ricicloni ad alta pressione turistica nel 2020 e nel 2021».

Flavio Frasson

Conclude il presidente del Consiglio di Gestione Etra, Flavio Frasson: «Etra metterà a disposizione degli utenti di Abano Terme le competenze e l’esperienza che le derivano da decenni di lavoro nel settore ambientale, a servizio di oltre 500 mila abitanti e 69 Comuni lungo il fiume Brenta. Raggiungiamo risultati di eccellenza nella gestione del rifiuto grazie alla capacità di modulare il servizio a seconda delle diverse esigenze del territorio e di avviare a riciclo qualsiasi tipo di materiale, utilizzando tra l’altro una capillare rete di centri di raccolta, in grado di raccogliere quanto non può essere conferito nel normale sistema porta a porta. Abbiamo quindi le competenze per poter gestire anche ad Abano il centro del riuso, l’ecocentro, il tessile, il vetro, ma anche il recupero delle sabbie da spazzamento».