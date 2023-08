Non Solo Sport di Giordani diventa official partner del Padova di Peghin

La società Trops Spa, meglio conosciuta per i suoi negozi NonSoloSport, diventa Official Partner del Calcio Padova per la stagione 2023/2024. La curiosità è che l'amministratore delegato della società è il sindaco Sergio Giordani, mentre il presidente del Calcio Padova è Francesco Peghin. I due si erano sfidati alle ultime elezioni amministrative di un anno fa. Non solo, Peghin, sostenuto all'epoca da Lega e Fratelli d'Italia e l'intero centrodestra, è anche il capo dell'opposizione a Palazzo Moroni. Ma per i biancoscudati, i due sembrano aver chiuso un occhio, nonostante i rapporti non siano affatto buoni dopo la campagna elettorale 2022. In precedenza, invece, tra Giordani e Peghin c'era un rapporto di reciproca stima, venuta meno dopo qualche colpo basso. Giordani era stato molto criticato (anche da Peghin, all'epoca però non ancora presidente della squadra) qualche mese fa per aver concesso lo sponsor agli storici rivali del Vicenza. Ora l'accordo anche con i biancoscudati, di cui è stato presidente negli anni Novanta in serie A.

Non Solo Sport

Nata nel 1993 da un’idea di 3 famiglie padovane, l’azienda vanta ora 60 negozi e 450 dipendenti e festeggia quest’anno i 30 anni di attività. Questo importante anniversario verrà celebrato in Prato della Valle con la NonSoloSport Week dal 6 al 10 settembre, realizzando il più grande Villaggio Sportivo mai visto nel centro storico di Padova. Campi da basket, calcetto, pallavolo, tennis, padel, una pista di atletica, musica e food truck, e infine l’edizione speciale della "NonSoloSportRace" con ospiti speciali, atleti di grande livello e la presenza delle Squadre della città di Padova. La NonSoloSport Week sarà anche l’occasione per il Calcio Padova di presentare la rosa e lo staff della stagione 2023/2024. Il 7 settembre il Club sarà infatti ospite di NonSoloSport, in una serata interamente dedicata ai colori e ai tifosi biancoscudati. Inoltre, grazie alla partnership, il Calcio Padova offrirà ai possessori della fidelity “Calcio Padova Card” scontistiche e promozioni presso i negozi NonSoloSport.