«L'obbligo di Green Pass rischia di mettere in difficoltà le imprese edili»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, interviene sulla decisione del Governo di estendere l’uso del Green Pass anche nelle aziende private: «Una scelta corretta nelle intenzioni perché è indubbio che ha l’obiettivo di evitare nuovi lockdown, ma rischia di mettere in seria difficoltà le imprese edili con il risultato di vedere i cantieri chiudere o rallentare».

Green Pass

Prosegue Gerotto: «Infatti con le norme che entreranno in vigore i dipendenti non vaccinati e che non fanno il tampone dopo 5 giorni vanno lasciati a casa in aspettativa e costringerebbero così le imprese ad assumere operai a tempo determinato, ma questo non è sempre possibile perché si va a sforare il rapporto tra contratti a tempo determinato e quelli appunto a tempo indeterminato. E lavorare sotto organico significa compromettere la consegna entro i tempi prestabiliti, ma anche formare nuove persone richiede tempo che non abbiamo. Siamo molto preoccupati per questa decisione anche perché chi fa i controlli poi nei cantieri? I lavoratori riusciranno a farse i tamponi con questa frequenza? Mi chiedo se non fosse meglio introdurre l’obbligo vaccinale che poco si discosta da questa misura nella sostanza. Le conseguenze delle norme sul green pass, inoltre, vanno ad aggiungersi ad una serie di problemi che già abbiamo come il costo delle materie prime e l’impennata delle bollette dell’energia in arrivo. Non va dimenticato che le imprese edili hanno degli obblighi verso le stazioni appaltanti che non possiamo e non vogliamo disattendere, ma con le nuove condizioni sarà davvero difficile rispettare. L’ipotesi concreta è di vedere i cantieri fermarsi con delle conseguenze estremamente negative per le imprese».