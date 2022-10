Comunicazione creativa, un istituto padovano vince il primo hackathon di «Officine Digitali»

Comunicare e innovare utilizzando visione e gestione creativa, in grado così di affrontare, e risolvere, situazioni complesse. Stiamo parlando di design thinking: strumento necessario per una buona comunicazione che è stato al centro dell’hackathon di «Officine Digitali», il primo Innovation Lab della provincia di Padova, spazio d’innovazione della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Hackaton

Protagonisti giovani di tre istituti superiori della provincia di Padova: IIS «Newton-Pertini» di Camposampiero, ITIS «Francesco Severi» di Padova e ITT «Eugenio Barsanti» di Castelfranco Veneto. Centoquaranta studenti che si sono messi in gioco, venerdì 21 ottobre, nella sala Tommaso Moro del Comune di Piombino Dese. A lanciare le «sfide comunicative» che hanno occupato i protagonisti dell’hackathon dal tema «Il Made in Italy comunicato dalla GenZ» sono state due aziende del territorio: Lago, eccellenza del territorio per il design di interni e Sirca, specializzata invece nella produzione di vernici ecosostenibili. L’hackathon è stato realizzato con il supporto tecnico e scientifico di Ca’ Foscari Challenge School e, in particolare, dello spin-off UpSkill 4.0. Ad accogliere i ragazzi Cesare Mason, sindaco di Piombino Dese e Antonella Argenti, sindaco di Villa del Conte e referente ICT e vicepresidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, presidente di turno per l’anno 2023. Entrambi hanno ricordato il «ruolo fondamentale delle giovani generazioni nell’accompagnare il territorio verso la transizione digitale».

Le classi vincitrici

Gli studenti delle sette classi presenti sono stati suddivisi in sei gruppi che hanno prodotto, ciascuno, un pitch a fine giornata con le proposte di comunicazione. Per le due aziende non è stato facile individuare i progetti migliori: dopo un’attenta valutazione, e certificata l’elevata qualità delle proposte presentate da ognuno dei gruppi che hanno partecipato all’hackathon, alla fine sono state premiate due classi del «Newton-Pertini» di Camposampiero. Lo staff di Lago ha deciso di premiare la 4D, che ha presentato una proposta comunicativa ispirata al format “Reazione a Catena”, mentre Sirca ha premiato l’originalità alla 4G. Le classi vincitrici avranno la possibilità di visitare le due aziende coinvolte. Ma meritano di essere ricordate tutte le classi che hanno animato la giornata sul filo della creatività: per il Barsanti la 3Ai e la 3Bi, per il Newton-Pertini anche la 4A, oltre le due vincitrici, e per il Severi la 4IE e la 5IE.