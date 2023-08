Due maxi-impianti fotovoltaici tra il Padovano e il Rodigino: l'investimento di A2A

A2A cresce ancora nelle rinnovabili con un nuovo accordo che conferma la volontà del Gruppo di dare un contributo alla decarbonizzazione del Paese. La Life Company e Juwi hanno infatti avviato una collaborazione nel settore del fotovoltaico che prevede l’acquisto da parte di A2A Rinnovabili - società del Gruppo dedicata allo sviluppo e alla gestione di impianti green - del 100% di Juwi Development 12 S.r.l. e di Juwi Development 13 S.r.l., società che hanno ottenuto le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di due impianti solari nei comuni di Boara Pisani (Padova) e Porto Viro (Rovigo).

Fotovoltaico

Gli impianti avranno una capacità installata pari a circa 17,5 MWp e produrranno oltre 25 GWh annui in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di circa 9.000 famiglie. Commenta Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A: «L'Italia è il 23esimo Paese europeo nell'indice di autonomia energetica ma è il secondo per disponibilità di fonti rinnovabili, con acqua, sole, vento e rifiuti che possono consentirci di triplicare il nostro livello di indipendenza dall’approvvigionamento estero. Il potenziale di sviluppo è di circa 105 GW addizionali legati solo al fotovoltaico, quasi 5 volte la capacità installata odierna. La transizione energetica è una strada obbligata non solo per gli effetti evidenti del climate change ma anche per lo sviluppo sostenibile del Paese, su cui A2A sta investendo con convinzione. L'operazione con Juwi si inserisce in questo solco ed è un ulteriore contributo alla decarbonizzazione dei territori. I nuovi impianti fotovoltaici in Veneto si aggiungono al progetto già avviato in Friuli-Venezia Giulia, consolidando la presenza del Gruppo nel Nordest: infrastrutture strategiche che confermano il nostro impegno a favore della crescita delle rinnovabili, per le quali continueremo a investire per raggiungere al 2030 i 5 GW di energia green installata».

Meno CO2

Grazie alla realizzazione di queste nuove infrastrutture sarà possibile ridurre il consumo di gas naturale di circa 5 milioni di metri cubi all’anno ed evitare l’emissione in atmosfera di circa 10.500 tonnellate di CO2. L’ operazione è in linea con il Piano Industriale di A2A che prevede investimenti complessivi pari a circa 11 miliardi di euro al 2030 per la transizione energetica. JUWI è uno dei principali player nel settore delle energie rinnovabili e ad oggi ha implementato oltre 1.200 impianti eolici e circa 1.850 fotovoltaici.