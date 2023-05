Imprenditori e manager italiani e giapponesi puliscono Prato della Valle: l'iniziativa

Martedì 2 maggio, oltre quaranta tra imprenditori e manager saranno impegnati a ripulire Prato della Valle, una delle piazze più belle di Padova, per applicare concretamente il Sojido o «via della pulizia», conosciuta per essere parte integrante della filosofia produttiva giapponese. Tale approccio si basa sull'idea che ordine e pulizia siano alla base dell'efficienza produttiva e apportino importanti benefici verso le persone e le aziende.

Sojido

L’evento è organizzato da auxiell, società di consulenza specializzata nella trasformazione dei processi delle imprese, e da Fuji, associazione senza fine di lucro che si prefigge lo scambio culturale tra l'Italia e il Giappone ampliando la conoscenza reciproca per mezzo di contatti fra le persone, con il patrocinio del Comune di Padova, e ricalca la pratica giapponese Sojido. Impegnata nel miglioramento delle prestazioni dei processi aziendali attraverso il modello manageriale del lean system, auxiell ha avviato da una decina d’anni un programma di collaborazione con partner giapponesi e condivide la stessa filosofia produttiva giapponese. Con questa iniziativa, intende far sperimentare anche alla città di Padova l’attenzione per la pulizia tipica del popolo giapponese. Dopo la fine delle restrizioni legate alla pandemia, si è finalmente riusciti ad organizzare la manifestazione, coinvolgendo una delegazione di imprenditori giapponesi che saranno ospiti in città.

Pulizia

Alla presenza dell'assessora con delega alle Risorse Umane, Salute Prevenzione e Sicurezza e Soft city del Comune di Padova, Margherita Cera, la mattina di martedì 2 maggio i manager nipponici si confronteranno con un nutrito numero di imprese venete, raccontando la loro personale esperienza della pratica della pulizia come strumento di miglioramento; nel primo pomeriggio, invece, guideranno le operazioni di pulizia in Prato della Valle.

Aziende

Molte le aziende che parteciperanno all’iniziativa, tra cui Italtronic Srl, S.P.F. Chilò SpA, SIT, C.I.B. Unigas S.p.A, Mascar SpA. Oltre a loro, saranno presenti anche i rappresentanti di euxilia, xva, edxiting ed exellera, che fanno parte dell’ecosistema auxiell. Il tutto viene supportato dalla società AcegasApsAmga, multiutily che opera nei servizi ambientali e idrici. Spiega l'amministratore delegato di auxiell Riccardo Pavanato: «Vogliamo coinvolgere le aziende virtuose di Padova e dintorni per far vivere loro un'esperienza immersiva e formativa. La pulizia è il primo passo per portare sostenibilità nella società e nelle aziende. Il nostro obiettivo è portare in Italia esperienze altamente formative e creare una community di persone che possano crescete assieme attraverso lo scambio di idee e la condivisione di progetti».