Incontro tra Ascom e sindaco di Conselve: «Collaborazione a 360 gradi»

Il futuro di Conselve passa attraverso il terziario di mercato, ovvero commercio, turismo e servizi: si sono trovati perfettamente d’accordo il sindaco Umberto Perilli.

Incontro

ed i vertici dell’Ascom Confcommercio di Padova riuniti nella sede dell’associazione, in piazza Bardella a Padova. Assieme al presidente provinciale Patrizio Bertin, per l’Ascom erano presenti i vicepresidenti Franco Pasqualetti e Ilario Sattin, il presidente mandamentale, Leopoldo Toffano ed il direttore generale Otello Vendramin, oltre al responsabile del distretto del commercio, Marco Maggio. «Al sindaco - ha detto il presidente Bertin - abbiamo confermato, trovando la piena condivisione del primo cittadino, la nostra disponibilità a sviluppare insieme iniziative ed interventi volti a favorire, da un lato, il tessuto commerciale esistente e, dall’altro, a favorire nuovi insediamenti». Una collaborazione che si esplicherà prossimamente nella ripristinata collocazione in calendario per fine agosto della Fiera di Sant’Agostino per poi proseguire, una volta che questo verrà rifinanziato, con le iniziative connesse al distretto del commercio. Una collaborazione, inoltre, a 360 gradi che non mancherà di affrontare anche le questioni connesse alla riqualificazione urbana.