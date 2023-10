Lavori nel weekend, disagi in vista: chiude per due giorni il ponte Voltabarozzo

Da venerdì 13 alle 21 il ponte di Voltabarozzo resterà chiuso per tutto il weekend per consentire i lavori di asfaltatura. Sarà prevista l’istituzione temporanea del senso unico di circolazione sulla corsia più stretta del ponte, regolata da un semaforo fino a domenica sera. Resterà aperta la campata del ponte di Voltabarozzo dedicata alla carreggiata in direzione Voltabarozzo - centro città, mentre la circolazione sarà a doppio senso sulla campata di fianco, quella che normalmente è a due corsie con senso di marcia verso Voltabarozzo provenendo dal centro. «Continuiamo senza sosta i lavori sui ponti - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - approfittando del weekend per non incidere troppo sulla viabilità. La circolazione, anche per questo cantiere, è comunque assicurata anche se ovviamente non potrà essere fluida, ma non sarà mai chiuso al traffico. Monitoreremo comunque giornalmente la situazione per assicurarci che non accadano situazioni impreviste».