Lavori di ripavimentazione in autostrada: per quattro giorni si viaggia a corsie ridotte

Un calendario preciso, ma con qualche "variazione sul tema" tra un giorno e l'altro: da giovedì 13 a domenica 16 aprile i lavori condizioneranno la circolazione autostradale.

Lavori

Come rende noto A4Holding, lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per cantieri di ripavimentazione in carreggiata ovest (direzione Milano) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano (dal km.352+500 al Km. 350+300) i viaggiatori potranno usufruire di due corsia di marcia a larghezza ridotta dalle ore 21 di giovedì 13 aprile alle ore 6 di venerdì 14 aprile; dalle ore 21 di venerdì 14 aprile alle ore 6 di sabato 15 aprile 2023 i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia mentre dalle ore 6 di sabato 15 aprile alle ore 24 di domenica 16 aprile 2023 i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia a larghezza ridotta.