Rischio cedimento sulla strada provinciale, proseguono i lavori di consolidamento

Si è concluso un importante intervento che ha messo in sicurezza una condotta fognaria lungo la Strada Provinciale 88 nel Comune di Vigonza, che nel passato aveva creato importanti cedimenti in alcune vie dovute a diverse rotture.

Tecnica "no-dig"

I lavori sono stati effettuati utilizzando un’innovativa tecnica, la cosiddetta “no-dig”, che non prevede lo scavo, ma l’inserimento di una guaina tubolare impregnata con speciali resine che permettono di creare all’interno della condotta esistente un nuovo tubo, garantendo nuova capacità statica e idraulica e quindi un incremento della vita utile alla tubazione. L’utilizzo di questa tecnologia permette anche di garantire maggior sicurezza al cittadino eliminando i pericoli legati alla presenza di scavi aperti e meno disagi grazie ad un cantiere meno invasivo e di minor durata. Inoltre, per garantire la continuità del servizio sono stati creati bypass con l’ausilio di tubazioni "aeree".

Etra

«I sistemi idraulici e fognari più vecchi presenti nel territorio gestito da Etra sono caratterizzati dalla presenza di condotte in parte ammalorate e soggette a degrado tecnico e strutturale dovuto, ai materiali impiegati all’epoca della loro costruzione o alla modifica delle condizioni ambientali originarie - spiega il Presidente di Etra Flavio Frasson -. Etra sta intervenendo per effettuare i necessari risanamenti in tutto il territorio nell'ambito di un accordo quadro per l’esecuzione del servizio di videoispezione e lavori di risanamento completo di condotte idriche e fognarie con tecnica “no-dig”. L'investimento totale è di 4,9 milioni di euro per interventi effettuati dal maggio 2022 al maggio 2025». Aggiunge Luca Pierobon, presidente del Consiglio di Bacino Brenta: «Continuano gli investimenti nel territorio di Etra e in un Comune importante come quello di Vigonza. Interventi volti alla tutela ambientale e dal miglioramento dei servizi nei confronti dei cittadini, anche con utili tecniche per diminuire i disagi. Etra prosegue con costanza la realizzazione degli investimenti previsti in piano d'ambito e con le manutenzioni straordinarie per rendere la rete acquedottistica e fognaria sempre più efficace».

L'intervento

In particolare, l’intervento a Vigonza riguardava un tratto di condotta fognaria che si trova lungo la Strada Provinciale 88 ed è una continuazione di altri simili iniziati da agosto 2022. Si tratta di una condotta realizzata all’inizio degli anni ‘80 ed oggi utilizzata come dorsale di recapito al depuratore di Vigonza con una portata di circa 200 litri al secondo, a servizio di 7 Comuni: Vigonza, Villanova di Camposampiero, Borgoricco, Massanzago, Trebaseleghe, Resana e Piombino Dese. La tubazione era in alcuni tratti fortemente ammalorata: l’azione corrosiva del refluo fognario aveva infatti determinato una drastica riduzione del diametro interno del tubo, generando così nel tempo alcuni cedimenti e la conseguente formazione di voragini nel terreno sovrastante. Dal 2018 ad oggi, infatti, si sono verificati ben quattro episodi per cui si era reso necessario eseguire interventi urgenti con scavo a cielo aperto e forti disagi per gli utenti e la viabilità in via Paolo VI (2018), via S. Maria e via Volta (2021) e via Meucci (2023). Ecco dunque la necessità di procedere con l’intervento di risanamento complessivo di tale condotta, con la nuova tecnica “no dig”, meno impattante e di più rapida esecuzione.

Vigonza

«L’intervento - dichiara il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro - era fondamentale per mettere in sicurezza sia a livello ambientale sia di rete l’area di Peraga e Pionca in cui si erano verificati già i primi cedimenti anche del manto stradale. Si tratta poi di un intervento che mette in sicurezza tutta la rete dell’area coinvolgendo ben 7 comuni. Devo anche sottolineare l’ottimo lavoro di coordinamento con Etra con cui abbiamo organizzato la semaforizzazione e il cantiere in modo da ridurre significativamente i problemi di viabilità». L’intervento appena concluso ha interessato il tratto che va dalla caserma dei Carabinieri di via Volta e l’incrocio tra le vie Meucci/Cavinello/Volta/Livenza, prevedendo il risanamento della condotta in via Meucci per 314 metri. Per ottimizzare il cantiere e ridurre il disagio per utenti e viabilità, è stato realizzato contestualmente anche il risanamento della tubazione in via Livenza, nel tratto compreso dall’incrocio a proseguire verso Ovest per una lunghezza di 155 metri. I lavori stanno ora proseguendo con il rinnovo della tubazione fino all’intersezione tra Via Recanati e Montello per un’estensione di 425 m ed un investimento di ulteriori 570 mila euro.