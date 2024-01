Lavori sul ponte nell'Alta, cambia la viabilità per i prossimi tre mesi

La Provincia di Padova annuncia il via al rifacimento dell'impalcato del ponte sul fiume Tergola, situato lungo la Strada Provinciale 58 tra San Giorgio in Bosco e Villa del Conte.

Ponte

Questo intervento, dal valore complessivo di mezzo milione di euro, rappresenta una parte fondamentale di un investimento totale di 1,6 milioni di euro che coinvolge altri due ponti simili nella provincia, nell'alta padovana, rispettivamente sulle Strade Provinciali 27 e 97. Il ponte, che attraversa il fiume Tergola, si trova in una posizione strategica: l'area circostante è caratterizzata da un mulino storico, la Sega, che utilizza un antico salto d'acqua artificiale. Tuttavia il ponte attuale presenta diverse criticità funzionali, come la mancanza di percorsi protetti per le utenze deboli, l'assenza di illuminazione adeguata e limitazioni alla circolazione veicolare dovute a una capacità ridotta.

L'intervento

L'investimento mira a risolvere tutte le criticità, preservando l'importante patrimonio storico. Saranno perciò implementati percorsi protetti per le utenze deboli: la passerella che si ricaverà collegherà la ciclopedonale, e l'illuminazione sarà potenziata per aumentare la visibilità notturna. Le strutture del ponte saranno completamente rinnovate per garantire una maggiore portata e resistenza. Oltre a migliorare la sicurezza stradale, questo intervento - che inizierà nelle prossime settimane e durerà all’incirca tre mesi, durante i quali la viabilità verrà deviata lungo la circolazione stradale alternativa comunale - contribuirà a valorizzare il paesaggio circostante, preservando il mulino storico e creando nuove opportunità per gli abitanti dei comuni limitrofi.

Marco Schiesaro

Commenta il consigliere provinciale Marco Schiesaro: «La Provincia di Padova è impegnata nella creazione di infrastrutture moderne e sicure, promuovendo al contempo la bellezza e l'identità del territorio, oltre che una migliore mobilità. Anche nell’attuale piano triennale delle opere sono inseriti diversi interventi su questo tipo di infrastrutture, che spesso hanno più di mezzo secolo e bisogna approfittare dei fondi ministeriali appositi per ammodernarli: non sarebbe possibile, però, va ribadito, senza l’ottima capacità gestionale dimostrata dagli uffici».

Nicola Pettenuzzo

Aggiunge Nicola Pettenuzzo, consigliere provinciale nonché sindaco di San Giorgio in Bosco: «Grazie a questo lavoro sinergico Comune-Provincia verrà completamente rifatto un collegamento strategico per il nostro territorio. Trovare le risorse, progettare bene e per tempo, ripristinare la funzionalità di un manufatto esistente adeguandolo alla normativa attuale, sia in termini di portata e sezione stradale che di sicurezza e fruibilità per tutti i tipi di mobilità, per me è la definizione di buona politica».