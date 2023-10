Lavori alla rete fognaria, si ricorre alle condotte aeree per ridurre i tempi

Mettere in sicurezza una condotta ammalorata, parte della rete principale che porta i reflui al depuratore, i cui guasti negli ultimi anni hanno provocano numerose voragini sulla sede stradale, l’ultima nel giugno di quest’anno vicino al semaforo del centro di Pionca: è questo l'obiettivo dei lavori urgenti di prossimo avvio a Vigonza a cura di Etra, che risaneranno oltre 900 metri della condotta fognaria in via Volta, Meucci - SP88 e via Livenza.

Spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson: «L’intervento, che sarà avviato a breve, verrà eseguito con l’innovativa tecnica del “relining”, un sistema di riparazione di condotte deteriorate che permette di evitare o ridurre le opere di scavo per effettuare i lavori. Verrà inserita all'interno della tubazione una guaina che viene fatta aderire alla condotta esistente e successivamente indurita, creando così un nuovo tubo. Tale tecnologia, rispetto alla tradizionale sostituzione con scavo, consente di ridurre la durata del cantiere e i tempi in cui la condotta resta fuori servizio. Presenta, inoltre, un minore impatto ambientale in quanto riduce i materiali di scavo da smaltire ed il conseguente impatto dovuto al movimento dei mezzi pesanti, crea meno disagi alla viabilità, limita le vibrazioni o i possibili cedimenti agli immobili vicini e i danni al manto stradale esistente». Per eseguire i lavori sarà realizzata una condotta by pass, per alcuni tratti posata fuori terra e adeguatamente segnalata, in altri invece si installerà una condotta aerea. In questo modo sarà garantito il transito alle vie laterali, agli accessi carrai e alle proprietà private.

L’intervento è stato suddiviso in due fasi. La prima, che durerà 85 giorni, interesserà il tratto di condotta che va dalla Caserma dei Carabinieri al semaforo all'incrocio tra le vie Volta, Livenza, Meucci e Cavinello. Per realizzare questo intervento la viabilità sarà gestita mediante un senso unico alternato sulla SP.88 regolato da semaforo o da movieri in funzione delle condizioni del traffico. È prevista la chiusura dell’accesso/uscita alle strade laterali Galileo e Leopoldo, verso via Volta, solamente per il tempo strettamente necessario a completare questa parte di intervento. Verrà garantito il libero accesso e l’uscita da tali vie attraverso via Cavinello. In questa fase, successivamente agli interventi citati, è previsto il risanamento di un breve tratto di condotta sito in via Livenza, compreso tra l’incrocio con la SP88 ed il civico 23. Il traffico verrà regolato con senso unico alternato analogamente a quanto previsto su Via Volta. Nella seconda fase verrà interessato il tratto che va dal semaforo fino all’incrocio con la laterale via Recanati, attraversando quindi tutto il centro di Pionca. Anche in questo caso il transito al traffico veicolare sarà sempre garantito con un senso unico alternato. La durata dei lavori in questo caso sarà di 68 giorni.

Commenta il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro: «Ringrazio Etra per il lavoro puntuale che sta facendo nel nostro Comune con degli interventi continui in ambito di sistemazione della rete idrica e fognaria con lavori in tutte le frazioni. Si tratta di investimenti importanti per il nostro territorio e per la sicurezza ambientale. In questi nuovi cantieri faremo un monitoraggio costante insieme ai tecnici di Etra per garantire una viabilità fluida anche nelle ore di punta come abbiamo fatto con i lavori svolti finora in via Volta. In questo modo con un piccolo sacrificio viabilistico otteniamo un grande risultato per l'ambiente e per il nostro territorio».