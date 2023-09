Lavori alle condotte idriche, possibili abbassamenti di pressione e interruzione della distribuzione

Martedì 3 ottobre dalle 8 alle 13 è in programma nelle vie Del Santo e Fratelli Cervi la messa in esercizio di una nuova condotta idrica di distribuzione alle utenze.

Limena

Per eseguire il lavoro Etra dovrà temporaneamente chiudere l’erogazione della fornitura idrica in via Del Santo, nel tratto compreso tra le vie Magarotto e Fratelli Cervi. Nei pressi dei civici interessati dalla sospensione, Etra apporrà i volantini di avviso. In alcune aree del territorio di Limena i residenti potrebbero avvertire, soprattutto nei piani alti degli edifici, dei cali di pressione nei propri impianti. Al ripristino dell'erogazione l'acqua potrebbe presentarsi torbida o bianca: sono situazioni tipiche dovute all'interruzione di flusso e alle variazioni di pressione. È sufficiente lasciare scorrere l'acqua fino a che non torna limpida, prima di utilizzarla. Si raccomanda, infine, di controllare che l’acqua sia in distribuzione prima di avviare elettrodomestici e apparecchi che la utilizzano, come lavatrici o lavastoviglie, e di spegnerli nel caso il servizio venga interrotto. Eventuali problemi potranno essere segnalati a Etra telefonando al Numero verde 800 013 027.