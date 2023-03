Bonifiche e nuovi allacci alle condotte del gas, tre strade cittadine chiuse per due mesi

Quadrupla chiusura stradale nei prossimi giorni a Padova, con tre vie interessate per ben due mesi.

Chiusure per due mesi

Per eseguire interventi di bonifica e realizzazione di nuovi allacci alla condotta del gas, chiusura temporanea al traffico veicolare da lunedì 27 marzo a venerdì 26 maggio dalle ore 8 alle ore 17 nelle vie:

Giacomo Venezian, tratto compreso tra via Fornaci e via S. Vinciguerra con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, per il medesimo periodo, in: via Giacomo Venezian, tratto compreso tra via Fornaci e via S. Vinciguerra; via Salvatore Vinciguerra e con istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via Salvatore Vinciguerra. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private;

Don Pasquino Borghi con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Don Pasquino Borghi, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, ambo i lati, per il medesimo periodo. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private;

Fornaci, tratto secondario adducente ai numeri civici 66 – 80 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Fornaci, ramo secondario adducente ai numeri civici 66 - 80, ambo i lati. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private;

Via Antonio Locatelli

Per realizzare un nuovo allaccio alla condotta del gas è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Antonio Locatelli - tratto compreso tra via P.A. Saccardo e via Beato L. Belludi - da giovedì 23 a venerdì 24 marzo dalle ore 8 alle ore 18, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro con istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri in via Pier Andrea Saccardo, per il medesimo periodo. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private