Vallo del Castello, al via in autunno i lavori di riqualificazione

È stato compiuto un ulteriore passo avanti nella complessiva opera di valorizzazione dei Giardini del Castello di Este, iniziata in primavera con i lavori di riqualificazione del Foro Boario.

Vallo del Castello

Con delibera di Giunta è stato approvato il progetto esecutivo che prevede la seconda fase di sistemazione del Vallo del Castello Marchionale lungo via Vigo di Torre: si tratta di un’opera del valore di oltre 300mila euro, che andrà a completare la sistemazione effettuata nel 2013 lungo il lato di via G. Negri. Il progetto prevede infatti la sistemazione esterna del Vallo, con l’inserimento di un argine in terra prospicente alle mura storiche. A lato della strada, si realizzerà invece un marciapiede e pista ciclabile in cubetti di porfido. Sarà garantita la fruibilità da parte di persone con disabilità e verranno inserite nuove panchine dove necessario. Verranno ricavate aiuole attorno a ciascuno dei tigli attualmente presenti, per garantire la loro protezione. L’opera riguarderà anche i sottoservizi: sarà realizzata una nuova rete di pubblica illuminazione, prevedendo inoltre torrini per la corrente elettrica nelle immediate vicinanze dei lampioni, per favorire l’eventuale utilizzo dell’area per attività di pubblica utilità. L’opera permetterà la valorizzazione e la tutela del bene storico rappresentato dalle mura del Castello, eliminando l’attuale funzione di parcheggio del Vallo. «I Giardini del Castello - dichiara il sindaco Matteo Pajola - sono il patrimonio architettonico e culturale più importante della nostra città. Era doveroso, in questi anni, attuare, con interventi concreti, un programma di valorizzazione dello spazio che rappresenta uno dei centri pulsanti della nostra comunità». L’avvio del cantiere è previsto per inizio autunno.