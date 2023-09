Etra, il Tribunale di Padova conferma il legittimo licenziamento di un ex dirigente

Con sentenza depositata il 27 settembre, il Tribunale di Padova ha confermato la piena legittimità del licenziamento da parte di Etra Spa, gestore del servizio idrico integrato e del servizio ambientale integrato nell’Ato Brenta, nei confronti di un proprio ex dirigente.

I fatti

Con provvedimento assunto in data 14 febbraio 2022, la società aveva disposto il licenziamento dell’allora responsabile delle risorse umane per gravi irregolarità e violazioni nell’esercizio delle sue mansioni, facendo con ciò venir meno il rapporto di fiducia che deve sussistere con la società. Il 19 settembre 2022 il provvedimento disciplinare era stato impugnato dall’ex dirigente innanzi al Tribunale di Padova, sul presupposto che esso avesse natura ritorsiva, e il Giudice di primo grado aveva accolto tale impugnazione. Etra ha fatto opposizione contro tale pronuncia negativa e il Tribunale ha completamente ribaltato la decisione di primo grado, stabilendo non solo che il licenziamento era ed è legittimo, ma anche che nessuna condotta ritorsiva era stata assunta dalla Società verso il suo ex dirigente, che è stato anche condannato a pagare ad Etra le spese legali e generali per un totale di circa 35mila euro. Piena soddisfazione viene espressa dalla governance della Società perché, come fa sapere il suo presidente Flavio Frasson, «ancora una volta è stata confermata la correttezza dell’operato e delle scelte aziendali assunte dal Consiglio che mi onoro di presiedere, ispirate solo a garantire la massima legalità, efficacia ed efficienza dell’agire societario».