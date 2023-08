‘Limena Estate 2023’: presentata la quarta edizione a Palazzo Ferro Fini

Presentata a palazzo Ferro Fini la quarta edizione di ‘Limena Estate’, kermesse musicale organizzata dal Comune di Limena – Assessorato alle Manifestazioni e Grandi Eventi - in collaborazione con l’associazione ‘Amici della Musica’, con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Padova. L’evento, calendarizzato dall’11 al 16 agosto, offrirà musica e spettacolo per tutti i gusti, intrattenendo sotto le stelle i cittadini che trascorreranno in città i giorni clou dell’estate. La presentazione dell’evento presso la sede del Consiglio regionale del Veneto è stata voluta e promossa dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Enoch Soranzo. Sono intervenuti Jody Barichello, assessore del Comune di Limena, Paolo Parisato, presidente dell’associazione ‘Amici della Musica’, ed Enrico Marchiante, co- presentatore della manifestazione.

Il consigliere Soranzo ha introdotto la presentazione evidenziando che «dopo il grande successo riscosso dalle edizioni precedenti, la kermesse ‘Limena Estate’ viene riproposta nel 2023 grazie all’importante sforzo, organizzativo ed economico, profuso dall’amministrazione comunale limenese, con in testa il sindaco Stefano Tonazzo, che oggi non è potuto essere presente ma di cui porto i saluti, e l’assessore Jody Barichello, persona capace, attiva, con una grande visione del mondo dello spettacolo. Il mio ringraziamento va anche a Paolo Parisato, presidente dell’associazione ‘Amci della Musica’ di Limena, e a Enrico Marchiante, che sarà il co- presentatore della manifestazione, grazie alla quale la città di Limena è sempre più punto di riferimento per l’intera provincia di Padova sul fronte dell’intrattenimento e della socialità. Per sei serate, impreziosite da realtà dello spettacolo e della musica di assoluto prestigio, Limena sarà la capitale del divertimento, delle relazioni umane e del fare comunità tutti assieme. Una importante conferma di come possa funzionare bene il binomio pubblico- privato: Comune di Limena, indubbiamente primo attore della kermesse, l’aiuto di sponsor importanti, il patrocinio della Provincia di Padova e della Regione del Veneto, che hanno visto in questa manifestazione un positivo esempio di cosa significhi essere comunità e vivere in prima persona il territorio. Invito quindi tutti i cittadini, padovani e veneti, che a Ferragosto non potranno andare in ferie, a vivere queste serate di intrattenimento, spensieratezza e socialità».

L’assessore Jody Barichello ha subito ricordato che “Limena Estate ha alle spalle anni di successi” e ha sottolineato «la difficoltà di organizzare eventi di questa portata, che richiedono importanti risorse economiche. Ma anche quest’anno possiamo offrire ai cittadini che resteranno a casa nella settimana di Ferragosto un ricco contenitore di musica e spettacolo. Ringrazio gli amici Paolo Parisato ed Enrico Marchiante, nonché i volontari e le aziende locali che hanno sponsorizzato la manifestazione: serate di questo tipo rappresentano preziose occasioni di aggregazione per l’intera comunità. Sono stati invitati artisti che esprimono tutti i generi musicali. E prima dello spettacolo, si potrà cenare sotto i porticati della Barchessa settecentesca». Paolo Parisato, presidente dell’associazione ‘Amici della Musica’, ha precisato che «la manifestazione è assolutamente gratuita, grazie ai finanziamenti garantiti dal Comune di Limena e dagli sponsor”. Parisato ha ricordato la nascita dell’associazione, “tra amici, nel 2020, come reazione alle pesanti restrizioni imposte dal Covid: non accettavamo l’idea di dover ridurre l’intensità delle relazioni sociali e pensavamo che proprio la musica fosse lo strumento ideale per veicolare la nostra voglia di divertimento». Infine Enrico Marchiante ha delineato quello che sarà il ricco programma musicale che coprirà le serate dall’11 al 16 agosto. Si inizierà venerdì 11 quando salirà sul palco la Cover Band che omaggerà il grande Lucio Battisti nell’Ottantesimo dalla sua nascita; sabato 12 ci sarà spazio per la musica anni 80 e 90, con le esibizioni dei Jalisse, di Viola Valentino, Alberto Camerini e Alessandro Canino; domenica 13 riflettori puntati sui V.I.P., con i grandi successi della musica italiana anni 60 - 70 – 80; lunedì 14 si esibirà l’orchestra italiana di Enrico Marchiante; la sera di Ferragosto intratterrà il pubblico Max Pianta, con tributi a Zucchero, Vasco e Renato Zero; infine, chiusura mercoledì 16 agosto con la Cover ufficiale dei Maneskin, i ‘Moonskin’, direttamente da ‘Tali e quali show’ di Rai 1”.