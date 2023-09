La comunità di Limena piange il suo adorato parroco

Il suo fisico da qualche tempo soffriva, ma il sacerdote era convinto di farcela. A chi lo circondava non dava mai l'impressione di essere in difficoltà. Aveva una grande dignità don Gilberto che lo portava a rimanere tra la gente sempre e comunque. La sua missione di essere un punto di riferimento nella comunità doveva continuare. Purtroppo è avvenuto l'irreparabile. E' morto improvvisamente oggi, 8 settembre, don Gilberto Ferrara, arciprete di Limena dal 2021. Originario di Piove di Sacco, era nato il 23 gennaio 1962. Venne ordinato a Santa Giustina in Padova il 7 giugno 1987. Il funerale si terrà martedì 12 settembre alle ore 9,30 nella parrocchiale di Limena. Una grave perdita per l'intera comunità di Limena, ma anche per tutti coloro che negli anni hanno avuto la fortuna e il piacere di conoscere e confrontarsi con il sacerdote.

Il cordoglio del sindaco

Tra i primi a pubblicare un ricordo del sacerdote che in un paio d'anni era riuscito già a conquistare il cuore della comunità di Limena è stato il sindaco Stefano Tonazzo che attraverso le sue pagine social ha riferito: «A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale, esprimo le mie più sentite condoglianze alla parrocchia di Limena, ai familiari di don Gilberto ai gruppi parrocchiali a tutte le persone che hanno avuto modo di collaborare con il sacerdote. Ieri ero al telefono con Don Gilberto e mi raccontava le sue speranze per l'imminente operazione, la sua voglia di operare per il bene della nostra comunità parrocchiale e civile. Non ci sono parole».