Lorenzoni sulle zone 30: «Salvini è approssimativo. A Padova le ho portate io»

«A Padova la velocità media delle auto e dei mezzi pubblici è al di sotto dei 20 km all’ora. Il limite dei 30 orari non comporterebbe alcun incremento di tempo negli spostamenti. È un fatto di civiltà». Così il consigliere regionale Arturo Lorenzoni sulla polemica innescata nei giorni scorsi dal ministro Matteo Salvini, dopo l'introduzione di altre "zone 30" a Bologna, in più rispetto a quelle storiche già esistenti.

Padova

L'ex vicesindaco Arturo Lorenzoni sa bene che si parla di un argomento a Padova già esaurito, visto che esistono quasi 60 chilometri di strade già con il limite a 30 chilometri orari, nei quartieri e non nelle vie principali: «Quanto ha affermato è indice di una conoscenza approssimativa relativamente alle dinamiche della mobilità urbana - afferma - .Di contro, i benefici legati ad una maggior sicurezza sono certificati da tutti gli studi condotti. Gli impatti sono molto meno pericolosi e gli spazi di frenata sono più brevi e, di conseguenza, gli incidenti meno frequenti. Quando parliamo di città a misura di bambini e di persone fragili non possiamo non riconoscere i vantaggi di un limite a 30 km all’ora. Nel 2018 proposi al sindaco Sergio Giordani di adottare questo limite in città – ricorda Lorenzoni - .Un po’ alla volta lo si sta introducendo, senza clamore, consapevoli che si tratta della direzione giusta. Bene, dunque, ha fatto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, perché inseguire il consenso sulla base di pregiudizi approssimativi è davvero un modo di fare politica deteriore».