Maltempo, Bottacin: «Permangono criticità nel Padovano. In arrivo una nuova perturbazione»

«La situazione meteo oggi, giovedì 29 febbraio, è in miglioramento, ma Arpav ci segnala che tra il pomeriggio e la serata di domani, venerdì 1 marzo, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione, di minore intensità, in pianura e sulle zone montane. La rete idrica secondaria, soprattutto nel Vicentino e nel Padovano, a causa delle intense precipitazioni dei giorni scorsi è in sofferenza: stiamo monitorando con attenzione l’evoluzione meteo per verificare quali provvedimenti vadano messi in atto»: ad affermarlo è l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, che ha presieduto la riunione dell’Unità di crisi regionale attivata per l’ondata di maltempo che si è abbattuta negli ultimi giorni.

Maltempo

Aggiunge Bottacin: «Allo stato attuale i bacini di laminazione e tutte le opere messe in campo in questi anni stanno funzionando, garantendo la sicurezza dei territori interessati. Ho aggiornato l’Unità di crisi a domani per verificare la portata e gli effetti della perturbazione in arrivo e per valutare i dati di aggiornamento sulle previsioni di domenica, quando, allo stato attuale, è previsto l’arrivo di maggiori precipitazioni sia nella pianura centro settentrionale sia nelle zone montane».