Il Bacchiglione non va in piena, ma la Protezione Civila resta in allerta e pattuglia il fiume

La Regione del Veneto ha dichiarato l’allerta rossa (allarme) per criticità idrogeologica in tre bacini idrografici e allerta arancione (preallarme) per criticità idraulica in tutta la Regione. Andrea Micalizzi, Vice Sindaco di Padova con delega alle aree fluviali e alla protezione civile, dichiara: «La situazione metereologica in queste ore in Veneto vede un peggioramento in particolare sulle zone prealpine e sulle Dolomiti meridionali, con rovesci consistenti previsti per il pomeriggio/sera di oggi. Siamo costantemente in contatto con il Genio Civile per monitorare le conseguenze di questo afflusso di acqua che scenderà dalla montagna alla pianura attraverso i nostri fiumi: a Padova l’osservato speciale rimane il Bacchiglione. Già nei giorni scorsi, abbiamo gestito il passaggio di un’onda di piena e per questo si è provveduto alla chiusura dell’immissione del fiume nei canali interni della città, che avviene sotto il Ponte dei Cavai al Bassanello; in via preventiva si è deciso di tenerla chiusa onde evitare un eccessivo innalzamento dei livelli in conseguenza degli eventi di queste ore. Inoltre, ho chiesto alla Protezione Civile un pattugliamento degli argini per verificarne le condizioni, in particolare a seguito dello stress che potrebbero ricevere dall’arrivo dell’acqua dopo la siccità dei mesi estivi. Pur essendo Padova una città “ben difesa” proprio grazie al Canale Scaricatore, noi continuiamo a vigliare senza sosta».