Maltempo, squadre al lavoro per la raccolta dei rifiuti delle aree allagate

La pioggia torrenziale di questi giorni ha creato molti disagi sul nostro territorio, che ha visto il comune di Rovolon tra i più colpiti da questa ondata di maltempo. In questo Comune, dove Etra gestisce la raccolta rifiuti, si è reso necessario un intervento straordinario.

Spiega Flavio Frasson, presidente di Etra: «Etra è sempre pronta per garantire interventi rapidi e per fornire la massima collaborazione alle Amministrazioni comunali e ai cittadini colpiti dal maltempo. In accordo con il Comune di Rovolon, dopo le forti piogge, ci siamo subito attivati con i nostri operatori per garantire assistenza agli utenti. Tra venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo le nostre squadre sono entrate in azione». Sono state utilizzate due spazzatrici per la pulizia del territorio supportate da quattro operatori. Si è reso, inoltre, necessario creare un punto di raccolta straordinario per gli ingombranti danneggiati dall’acqua. Sono stati posizionati due cassoni e due operatori si sono occupati del materiale conferito dagli utenti colpiti da questo maltempo: in tutto sono stati raccolti 50 metri cubi di rifiuti.

Afferma Ermanno Magagnin, «Ringrazio Etra per aver risposto tempestivamente alla nostra richiesta di supporto. Abbiamo avuto, ancora una volta, la dimostrazione che la multiutility lavora costantemente per garantire il miglior servizio agli utenti. Ci tengo anche a ringraziare gli operatori che sono venuti a prestare servizio sabato mattina, per la sensibilità con cui hanno supportato i miei concittadini che hanno subito danni e si sono visti costretti a buttare anche oggetti molto cari a loro». Si ricorda che per assistenza o richiedere gratuitamente nuovi contenitori in sostituzione di quelli danneggiati è possibile rivolgersi all'Ufficio Gestione clienti, numero verde 800 24 78 42, tenendo a portata di mano il codice cliente dell'utenza interessata.