Manganellate agli studenti a Pisa, sui muri dell'Università compare una poesia di solidarietà

Un blitz notturno per denunciare in versi quanto accaduto nei giorni scorsi a Pisa e Firenze, con le manganellate contro gli studenti che manifestavano pro-Palestina: lo street poet OrlandO ha composto e firmato una nuova poesia affissa nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio su una delle facciate del complesso universitario Beato Pellegrino a Padova.

La poesia

Non è la prima volta che OrlandO, la cui identità è ancora sconosciuta, dice la sua su temi di stretta attualità usando quale "arma bianca" quella meno offensiva di tutte, ovvero la poesia: pochi giorni dopo il funerale di Giulia Cecchettin, infatti, aveva appoggiato sul sagrato della Basilica di Santa Giustina (dove si erano tenute le esequie) un maxi-poster con una sua opera in merito. In questo caso ha voluto esprimere il proprio pensiero con pochi ma sentiti versi: «Manganello in pugno, l'obbedienza si sprona/ Italia, stato democratico, tra le voci acerbe risuona/ Arresta la giustizia, semina il panico/ Ma già mentre va in scena l'osceno/ La libertà si rialza e recupera terreno».