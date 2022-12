Il messaggio del Vescovo ai padovani prima del tour de force natalizio

Giornate intense per il capo della chiesa padovana, il Vescovo Claudio Cipolla. Sono tante le celebrazioni alle quali presiederà personalmente.

Celebrazioni

Il Vescovo, sabato 24 dicembre alle ore 23, sarà in Cattedrale a Padova e presiederà la Santa Messa della Notte di Natale. Mentre il giorno di Natale, domenica 25 dicembre, celebrerà in una parrocchia del territorio, come ormai è consuetudine. Verso le 12/12.30 sarà alle Cucine economiche popolari per un saluto agli ospiti, agli operatori, alle suore. Nel pomeriggio, alle ore 17, in Cattedrale presiederà i Secondi Vespri solenni di Natale. Sabato 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, alle ore 18, in basilica Cattedrale a Padova mons. Claudio Cipolla presiederà i Vespri solenni con il Canto del Te Deum, con la partecipazione delle parrocchie del centro storico di Padova.

Pace

Il Vescovo ha voluto anche mandare il suo messaggio di auguri a tutti i cittadini padovani: «In questo tempo così complesso sono davvero tante le situazioni che richiamano la nostra attenzione, anche con motivo di forte preoccupazione. È in particolare sul dono della pace che vorrei concentrare l’attenzione in questo Natale. La guerra in Ucraina e le immagini che ci giungono – distruzione, morti, sofferenze – ci ricordano quotidianamente quanto sia importante e fondamentale il dono della pace». Il Vescovo ha voluto porre l'accento su quello che si può fare da qui, per contribuire a costruire un tempo senza conflitti: «La pace nasce se mettiamo insieme i nostri desideri personali, il nostro impegno, i nostri sogni di pace e ci impegniamo insieme per realizzarli. In questi ultimi mesi la lampada della pace sta girando nel nostro territorio diocesano, alimentata dalla preghiera di singoli e comunità che s’impegnano a farsi custodi e promotori di questo grande dono».