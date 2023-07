La chiusura della provinciale 92 blocca il mercato: «Non possiamo aspettare il 10 settembre»

«Mercato del giovedì di Anguillara Veneta ostaggio della chiusura della provinciale 92». A denunciare il calo degli affari è Ilario Sattin, presidente degli ambulanti della Fiva Ascom Confcommercio, che a distanza di circa un mese e mezzo dallo stop dell’importante arteria, vede con preoccupazione l’avanzamento lento dei lavori.

«Avanzamento lento - commenta - è già un giudizio buonista nel senso che si dovrebbero ridurre al minimo i disagi dei cittadini. Vero è che lavorare col caldo di questi giorni è difficile, ma la data del 10 settembre mi sembra alquanto “dilazionata” e comunque “tarata” sulla ripresa delle scuole. Solo che, al di là delle scuole, ci sono anche altre esigenze da parte dell’intera cittadinanza». In effetti, per tutto il periodo del cantiere, la strada rimane completamente chiusa e il traffico viene deviato su percorsi alternativi, a partire dal percorso Borgoforte, Agna, San Siro e Bagnoli, oppure la Statale 16 per i mezzi pesanti e i veicoli che devono affrontare percorrenze più lunghe, o la strada provinciale 1 sull'argine dell'Adige verso Stanghella. «E’ pacifico che i lavori vadano fatti - continua il presidente degli ambulanti della Fiva Ascom Confcommercio - ma nel momento in cui si attiva un cantiere l’imperativo dovrebbe essere quello di contenere al massimo i tempi di realizzazione che, ovviamente, coincidono con la modifica della viabilità che è pur sempre un disagio al quale, molto spesso, si aggiungono tempi che, in ultima analisi, significano costi. La Provincia faccia di tutto per riaprire al più presto al traffico la 92».