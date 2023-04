Busitalia Veneto, si cambia: nuovi orari urbani ed estensione del servizio notturno QuiBus

Busitalia Veneto, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, propone una rimodulazione del servizio urbano di Padova.

Nuovi orari

Dall’11 aprile al 10 giugno verrà effettuata una riprogrammazione del servizio che interessa la fascia oraria del pomeriggio per le linee U03, U05, U06, U10, U13, U15, U21 ed U22 nei giorni feriali e prefestivi, che avrà come obiettivo quello di garantire una maggiore armonizzazione degli orari, insieme ad una maggiore puntualità e una migliore esperienza di viaggio. Contestualmente gli orari del servizio di autobus notturno a chiamata Quibus vengono estesi di un’ora (fino all’una il lunedì, il martedì, il giovedì e la domenica e fino alle ore due il mercoledì, il venerdì e il sabato) per garantire una maggiore copertura notturna. Dichiarano dall'azienda: «Busitalia Veneto rinnova il suo impegno verso i cittadini e si pone l'obiettivo di continuare a migliorare i servizi offerti, in linea con le esigenze dei passeggeri offrendo soluzioni flessibili, concrete e capillari che garantiscono maggiore flessibilità e più ampie libertà di movimento a cittadini e turisti». Tutti i nuovi orari e maggiori approfondimenti su www.fsbusitaliaveneto.it.