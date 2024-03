Disagi alla viabilità autostradale tra Terme Euganee e Monselice

Disagi alla viabilità lungo l'autostrada A13. Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di lunedì 11 marzo alle 6 di martedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Monselice, verso Bologna. Si tratta di un intervento programmato da tempo che non poteva essere rinviato. I responsabili ringraziano fin da ora gli utenti e si scusano per i disagi che emergeranno a causa del cantiere. Per tutta la durata dei lavori la zona oggetto dell'intervento sarà presidiata da personale autostradale e della Polstrada.

Possibili soluzioni

In alternativa, chi dovrà affrontare l'A13 durante l'orario di cantiere avrà a disposizione possibili soluzioni per ridurre al minimo i problemi. Per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee, è possibile percorrere la viabilità ordinaria: SP9, via Mincana Battaglia Terme SS16, via San Pietro Viminario e rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice. Per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, sarà invece possibile percorrere la viabilità ordinaria: Sp 9, Due Carrare, Sp 17, Sp 14 Conselve via Padova, via Ponte di Riva, via Giuseppe Verdi, Sp92, Sr 104, Sp 5 e rientrare sulla A13 alla stazione di Monselice.