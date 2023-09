Pile esauste e farmaci scaduti: via i contenitori in strada

Cambiano le modalità di raccolta delle pile esauste e dei farmaci scaduti: Etra, gestore del servizio di svuotamento dei contenitori posizionati nel Comune di Montegrotto Terme, ha comunicato che tra dicembre 2023 e gennaio 2024 i contenitori verranno rimossi.

«La rimozione - spiega l’assessora all’Ambiente Laura Zanotto - è necessaria per motivi di sicurezza, perché pile esauste e farmaci scaduti sono rifiuti pericolosi e come tali devono essere trattati. Ci è stato inoltre segnalato che spesso all’intero dei contenitori stradali venivano conferiti rifiuti misti non conformi, creando serie difficoltà nelle operazioni di recupero». Col nuovo sistema i cittadini potranno conferire le pile esauste presso i rivenditori di pile - che hanno l'obbligo di ritirarle ò oppure portarle presso l’ecocentro Etra. Per i farmaci verranno invece posizionati nuovi contenitori stradali su suolo pubblico nei pressi delle farmacie e parafarmacie e sarà sempre disponibile l’ecocentro comunale.