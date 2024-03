«Buche sulle strade, Padova sembra una città bombardata»: l'attacco di Eleonora Mosco

«Le cose devono essere chiamate con il loro nome: i rattoppi sono e rimarranno solo dei semplici rattoppi, che con le prime piogge verranno spazzati via. Altro sono invece gli interventi strutturali e urgenti che noi chiediamo. Serve un piano serio delle asfaltature stradali, sostenuto da fondi economici che la Giunta Comunale deve mettere a disposizione»: con queste parole inizia l'attacco firmato Eleonora Mosco, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, ed Arianna Caldon della Consulta di Quartiere 5B Sacra Famiglia.

Buche

Aggiunge Eleonora Mosco: «A Padova la situazione della manutenzione stradale è lasciata totalmente nel dimenticatoio. Padova sembra una città bombardata, tra strade dissestate, buche ovunque e marciapiedi inaccessibili a disabili e anziani per lo stato in cui versano. A pagarne le conseguenze, infatti, sono gli anziani e i diversamente abili che non possono camminare nei marciapiedi e sono costretti a camminare in mezzo alla strada, rischiando, a loro volta, di essere investiti. Sono tantissimi i padovani che a causa di questa intollerabile situazione non possono vivere una giusta socialità. Diventa urgente intervenire per sistemare strade e marciapiedi con una programmazione efficace ed efficiente. La Lega in questi anni è sempre di più interlocutore diretto con i cittadini che hanno inviato le molte segnalazioni. Come Lega chiediamo: interventi strutturali e non interventi tampone, come quelli fatti sino ad ora; fondi economici dedicati al capitolo delle asfaltature, perché troppo poco è stato concesso a un servizio così importante. Una buona amministrazione non deve occuparsi solo di grandi progetti, bensì anche di piccoli ma importanti servizi che fanno la differenza nella qualità della vita quotidiana dei cittadini. È una questione che ci deve vedere tutti uniti perché è una questione di civiltà».