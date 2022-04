Approvata mozione per la realizzazione di eventi di sensibilizzazione sull'endometriosi

Durante l'ultimo consiglio comunale di Padova è stata votata da tutti i presenti all'unanimità la mozione del consigliere Davide Meneghini per sensibilizzare e creare dei momenti per fare luce sull'endometriosi, una malattia che colpisce tantissime donne ed è invalidante.

La mozione

«È per me un onore e un orgoglio questo passo in avanti che facciamo per la nostra città, Padova deve essere capolista nelle tematiche che riguardano il sociale e la sensibilizzazione di queste malattie» ha detto Meneghini. Nella mozione si legge: «Considerato che vogliamo offrire un segnale, simbolico ma concreto, per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le nostre concittadine, invitandole a informarsi, monitorare e prevenire su una malattia che colpisce oltre 150 milioni di donne in tutto il mondo di cui 3 milioni in Italia, circa 1 donna su 10 in età fertile, ma anche creare consapevolezza sull’esistenza di questa subdola malattia. Tenuto conto che in occasione del mese della consapevolezza dell'endometriosi, che ricorre a marzo, diverse iniziative vengono realizzate in Italia con l'obiettivo di garantire una sempre più diffusa conoscenza di tale patologia. Fra queste, in tantissime città estere e italiane, viene organizzata la Worldwide Endomarch, una marcia che dall’anno scorso viene svolta virtualmente per via delle normative anti-Covid. Chiediamo l'impegno al sindaco, alla giunta e a tutta l'amministrazione comunale di creare degli eventi e dei momenti in segno di vicinanza a tutte le donne affette da una patologia cronica e invalidante, riconosciuta tale solo nel 2017».