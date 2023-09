Navigli, in arrivo il nuovo bando per l'assegnazione del giardino estivo

Sta volgendo al termine un'estate che è stata contrassegnata in città, oltre che dal gran caldo, anche dall'importante flusso di persone che si è riversata nei cosiddetti giardini estivi. In questi spazi all'aperto molti hanno apprezzato la possibilità di trovare sollievo dall'afa e allo stesso tempo socialità. ArcellaBella, i giardini dell'Arena, il Parco della Musica, il Parco Prandina, il Campo dei Girasoli, il Pride, i Navigli e gli altri spazi all'aperto sono stati in certe serate davvero presi d'assalto dai tanti che si sono fermati in città.

Si comincia così già a pensare alla prossima estate, per questo ad esempio, per quanto riguarda la rassegna che si svolge al Portello denominata Navigli, che è uno dei giardini estivi più longevi e pià apprezzati soprattutto dai più giovani, è tempo di una nuova assegnazione. Una manifestazione che garantisce un fatturato che supera i due milioni di euro a edizione.

Spiega il vice sindaco, Andrea Micalizzi: «Il bando lo stiamo ultimando e abbiamo intenzione di valutare le proposte anche sulla base del rapporto con il territorio, quindi tenendo conto degli aspetti legati alla sicurezza, alla pulizia, al rispetto degli spazi. Di certo, questo lo dico in generale rispetto a tutti gli eventi che si organizzano, va migliorata la gestione di quanto accade dopo la chiusura, al termine delle serate. E' di certo quello il vero momento critico, quando si creano come è naturale assembramenti che, vista anche l'ora tarda, possono arrecare disturbo ai residenti. Quindi terremo di certo conto anche di aspetti che comprendono i controlli a fine evento o la disponibiità dei servizi igienici. Inoltre va posta una certa attenzione a creare situazioni dove anche l'uso dell'alcol sia fatto in modo responsabile», sottolinea il vice sindaco Micalizzi. «Anche per questi motivi teniamo sempre aperto un canale aperto con i rappresentanti dei coimitati dei cittadini per un confronto che ci porti a trovare quell'equilibrio che è indispensabile. E' bella una città viva, proprio per questo i cittadini vanno ascoltati, per migliore l'aspetto della gestione complessiva delle serate».

Per quanto riguarda la durata della concessione, dovrebbe essere di 4 anni. Anche per questo è molto probabile che saranno tante le attività interessate che parteciperanno al bando, non solo della nostra città. Questa è la novità. Si parla infatti sempre più insistentemente, negli ultimi mesi, dell'interesse di almeno due grandi marchi intenzionali intenzionati a investire in città proprio in questo settore. Partecipare rappresenta non solo la possibilità di promuovere l'immagine di un brand, ma soprattutto, visto il fatturato molto alto, più di dieci milioni, che si prevedono realisticamente per la gestione dei prossimi quattro anni, anche un importante riscontro economico.