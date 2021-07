No green pass, in pochi sotto al Municipio

Si sono dati appuntamento sotto il Municipio di Padova, i No Green Pass, ma anche no mask e no vax, alle 20.00. Tra questi ci sono però anche coloro che chiedono cure domiciliari per i malati di Covid. Ma è la contrarietà al “green pass” che unisce tutti i presenti.

No Green Pass

Come in altre città italiane, però, la risposta non è stata, dal punto di vista numerico, neppure paragonabile a quanto accaduto sabato scorso dove anche a Padova erano in migliaia. Nella serata di mercoledì 28 luglio c'erano meno di cinquanta persone. Se l’intenzione dei No Green Pass era quella di aumentare la pressione sul Governo, non si può certo dire che la mobilitazione sia stata un successo. Roma a parte, dove però di mezzo c’è la partita per il Campidoglio, in tutte le altre città è andata come a Padova, con sit in e fiaccolate semi deserte.