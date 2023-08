Il libro "No Vax" a Campo San Martino con il patrocinio del Comune

La presentazione del libro “V-19” di Massimo Citro Della Riva (Byoblu Edizioni), evento patrocinato dal municipio di Campo San Martino ed in programma nell’ambito del ciclo di incontri “Conferenze del venerdì” nella serata di venerdì 8 settembre p.v., sta facendo non solo discutere ma ha addirittura provocato l'intervento del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova Dottor Domenico Maria Crisarà. Un libro che è di fatto un manifesto No Vax.

«Concedere il Patrocinio ad un evento o manifestazione rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento ad iniziative ritenute meritevoli», puntualizza il Presidente Crisarà. «Ciò, a nostro avviso, travalica l’opportunità di “approfondire idee e conoscenze” sullo sfondo dell’Articolo 21 della nostra Costituzione come affermato dal Sindaco di Campo San Martino Dario Luigi Tardivo a commento della presentazione del libro “V-19” di Massimo Citro Della Riva. Offrire questo tipo di supporto da parte di una pubblica amministrazione significa, a nostro avviso, legittimare le teorie espresse dall’autore di questo libro prive di riconoscimento e condivisione scientifica a livello nazionale ed internazionale», fanno notare dall'ordine dei medici. «Pur nel rispetto della opinione altrui e dell’articolo 21 della nostra Costituzione che sancisce la libertà di pensiero e di parola, riteniamo che un tale Patrocinio concesso da una pubblica amministrazione, al di là di ogni personale opinione, possa essere una mancanza di rispetto nei confronti del personale sanitario e medico che ha dato tutto fino alla stessa propria vita nel rispetto delle evidenze scientifiche e cliniche, e di tutti i pazienti deceduti a causa del Covid 19».